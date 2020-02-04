2020/02/04 | 20:53 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبد المهدي وجنرال امريكي يبحثان عدم جعل العراق ساحة للصراع هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/04 | 20:53.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبد المهدي وجنرال امريكي يبحثان عدم جعل العراق ساحة للصراع) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبد المهدي وجنرال امريكي يبحثان عدم جعل العراق ساحة للصراع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).