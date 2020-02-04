مسرور بارزاني: مايحدث في العراق نتيجة لسوء الادارة خلال السنوات السابقة

2020/02/04 | 20:59 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني ان مايحدث في بغداد هو نتيجة سوء الادارة خلال السنوات الماضية.

واكد رئيس وزراء كوردستان دعم الاقليم للمطالب المشروعة للمتظاهرين فيما عبر عن امله بأن يتم دعم رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة من قبل الشعب والكتل السياسية.

وجاء حديث رئيس حكومة الاقليم، مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء، في مقابلة مع قناة فرانس 24.

واشار بارزاني الى ان المحتجين العراقيين يطمحون لتحقيق اصلاحات والحد من الفساد وتحسين مستوى المعيشة.

وقال مسرور بارزاني "ندعم مطالب المحتجين بشكل كامل، إلا ان الاجندات السياسية التي تختلط بالمظاهرات تزيد الامور تعقيدا".

وتابع ان "|رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي بذل جهودا كبيرة ومحاولات مضنية ولكن للاسف لم يتلق الدعم المطلوب من قبل الكتل السياسية ليتمكن من المضي قدما بتنفيذ اجندته".

واعرب مسرور بارزاني عن امله بأن يتلقى رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي الدعم اللازم من الشعب والكتل السياسية ليتمكن من النجاح في مهمته.

سوار احمد

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