إيرلينج هالاند.. مراهق مصاب يصنع التاريخ في الدوري الألماني

2020/02/04 | 21:02 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم بروسيا دورتموند الألماني الشاب يصنع التاريخ في البوندسليجا رغم لعبه مصابا

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