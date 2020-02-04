2020/02/04 | 21:04 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الحشد الشعبي، الثلاثاء، العثور على جثث مواطنين أثنين مغدورين على يد عناصر تنظيم "داعش" جنوب محافظة كركوك.

وذكر الحشد في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، ان "قوة من اللواء 56 بالحشد نفذت عملية تفتيس في قرية الخاتونية جنوب كركوك بعد تلقيها معلومات استخبارية".وأضاف أن "العملية جرت في اقصى حدود المسؤولية حيث تم العثور على جثتين لرعاة الاغنام استشهدا على يد خلايا داعش".

واوضح الحشد، أن "قوات الحشد واصلت عملية البحث عن الجناة لتقديمهم للعدالة".





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد يعثر على جثث مواطنين اثنين مغدورين على يد 'داعش' جنوبي كركوك) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد يعثر على جثث مواطنين اثنين مغدورين على يد 'داعش' جنوبي كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).