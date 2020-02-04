2020/02/04 | 21:07 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خير الدين المخزومي* ومنة الله العبيدي** هدد التصعيد السريع الذي تلي اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني العلاقات الأمريكية-العراقية المتزعزعة أساسًا.والآن، على العراق أن يقرر كيفية الرد، بعد دراسة التداعيات غير المقصودة لأي خطوة قد يقدم عليها.وفي الوقت الراهن، … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تقرير في “معهد واشنطن” يتحدث عن “العواقب الوخيمة للانسحاب الأمريكي من العراق”) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تقرير في “معهد واشنطن” يتحدث عن “العواقب الوخيمة للانسحاب الأمريكي من العراق”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).