علاوي: هناك أطراف تعمل على إجهاض مطالب الجماهير الوطنية بإجراء الانتخابات المبكرة

2020/02/04 | 21:07 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: أكد رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي، ان اطرافا داخلية وأخرى إقليمية أعدت الخطط اللازمة للإبقاء على الاوضاع الحالية.وقال علاوي في تغريدة له، إن أطرافا داخلية وأخرى إقليمية أعدت الخطط اللازمة للإبقاء على الاوضاع الحالية، وإجهاض مطالب الجماهير الوطنية … Readmore

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