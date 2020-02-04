البهادلي لـ”العهد”: امام رئيس الحكومة المكلف تحديات كبيرة.. اهمها اخراج القوات الامريكية

2020/02/04 | 21:12 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة أكد عضو تحالف الاصلاح الوطني، احمد البهادلي، اليوم الثلاثاء، أن امام رئيس الحكومة المكلف محمد توفيق علاوي تحديات كبيرة، فيما اشار الى أن اهم هذه التحديات هو اخراج القوات الامريكية من العراق.وقال البهادلي في حديث متلفز لقناة “العهد الفضائية”، إن “امام رئيس الحكومة المكلف، تحديات كبيرة، تتمثل باخراج القوات الامريكية، وتأسيس […]

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