الصدر يوجه تحية لمن ساهموا في ارجاع الدراسة للعراق

2020/02/04 | 21:13 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، الثلاثاء، التحية للمتظاهرين ولمحبي الاصلاح الذين تعاونوا على ارجاع الدراسة والتعليم ليستبب الامن والام...

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