2020/02/04 | 21:14 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ رد رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء، على من اسماهم بالـ"مزايدين" في الحديث عن تنفيذ المشاريع الخدمية في محافظة السليمانية، مبشراً اهالي تلك المنطقة بتنفيذ مشروع الشارع المائة متري قريباً.

وجاء في بيان لرئيس حكومة الاقليم ورد لشفق نيوز، انه "في الاونة الاخيرة قام البعض والجهات وبشكل غير مهني ومن دون معلومات دقيقة وفي اطار المزايدة بالحديث عن موضوع مشروع الشارع المائة متري"، مبينا ان "الهدف من وراء هذه المحاولات كان تشويهيا".

واضاف انه يعلن "للمواطنين وخصوصا لاهالي مدينة التضحية والفداء (السليمانية) ان حكومة اقليم كوردستان وبالاخذ بنظر الاعتبار الاوضاع المالية للاقليم قد وافقت فقط على المشاريع التي تم انجاز اكثر من 75% منها في المحافظات"، مبينا ان "حكومة الاقليم لحد الان لم تشرع في تنفيذ المشاريع التي تقل نسبة انجازها عن النسبة المشار اليها".

واستدرك ان "لجنة عليا وخبيرة في حكومة الاقليم منهمكة في مراجعة واعداد للبدء ببعض المشاريع الستراتيجية ومن بينها مشروع الشارع المائة متري في السليمانية".

واشار البيان الى ان "مطالب مواطني كوردستان كانت دائما الاصلاح والشفافية لذا فان هناك مراجعة وتقييم لجميع المشاريع في اية منطقة في اقليم كوردستان لكي لا تهدر ثروات اقليم كوردستان لمصلحة اي شخص وجهة، تقوم حكومة الاقليم بايصال الخدمات الى جميع مناطق الاقليم من دون اي تمييز".

واضاف ان "المواطنين في السليمانية يستحقون افضل الخدمات، وقررت الحكومة خلال الاشهر الماضية تنفيذ عدد من الخدمات في حدود السليمانية وكرميان وحلبجة وادارة رابرين"، مبينا انها ستبدأ قريبا بتنفيذ مشروع الشارع المائة متري بشكل يتم فيه تشغيل ثروات مواطني السليمانية لخدمتهم بشكل فعال ومناسب.

ولفت الى انه "اذا ما بقي اي مبلغ في عملية مراجعة المشاريع في السليمانية فانه سيتم صرفه في حدود المنطقة نفسها لمشاريع اخرى".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بارزاني يرد على "المزايدين": قريباً نبدأ بتنفيذ مشروع المائة متري في السليمانية) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بارزاني يرد على "المزايدين": قريباً نبدأ بتنفيذ مشروع المائة متري في السليمانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).