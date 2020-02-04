علاوي يسخر من رئيس الجمهورية: هل يتعاطى الكحول للسهر على الدستور؟

2020/02/04 | 21:16 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سخر رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي من عبارة “يسهر على الدستور” التي تتعلق بمهام رئيس الجمهورية، وتدخل ضمن اطار عمله القانوني.وقال علاوي في مقابلة متلفزة، اننا” لا نعلم كيف يسهر رئيس الجمهورية على الدستور، هل يتعاطى “الويسكي” في اشارة الى أحد انواع المشروبات الكحولية”.

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