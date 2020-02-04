2020/02/04 | 21:16 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقع المتنبئ الجوي الاقدم في مطار البصرة، صادق عطيه، اليوم الثلاثاء، سقوط ثلوج في بعض مناطق العاصمة بغداد، كما وتوقع ايضاً سقوط امطار جليدية في مناطق شمال العاصمة وبعض المناطق الأخرى، بدءاً من يوم الجمعة المقبلة.وكتب عطيه، في مدونته الشخصية على ’’فيسبوك”، ان “السحب صباح هذ اليوم الثلاثاء توضح اجواء غائمة جزئيا في وسط […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق على موعد مع أقوى موجة باردة وتوقعات بسقوط أمطار في هذه المناطق) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق على موعد مع أقوى موجة باردة وتوقعات بسقوط أمطار في هذه المناطق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).