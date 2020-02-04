2020/02/04 | 21:16 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفاة فنانة لبنانية متحولة جنسيا بالإيدز المستقلة / ذكرت تقارير صحفية مؤخرا، أن فيروس نقض المناعة “الإيدز”، كان سببا في وفاة الفنانة “سوزي”، وهو أكبر متحول جنسي في لبنان، كما زعمت أنه منع دفنها.وخرجت الفنانة اللبنانية، جويل بدر، اليوم الثلاثاء، لتؤكد أن كل هذه الأخبار شائعات، وأن “سوزي” لم تتوف بسبب الإيدز، بحسب موقع […]

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