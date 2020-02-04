وزارة الخارجية لـ”العهد”: ايران تعاونت في إعادة الطلبة العراقيين من الصين

2020/02/04 | 21:19 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة كشفت وزارة الخارجية العراقية اليوم الثلاثاء، أن الطلبة العراقيين القادمين من الصين سيصلون الى طهران ثم ينقلون الى العاصمة بغداد.وقال المتحدث باسم الوزارة احمد الصحاف في حديث متلفز لقناة “العهد الفضائية”، إن “ايران تعاونت في إعادة الطلبة العراقيين من مدينة ووهان الصينية “.ولفت الى أن “الطلبة العراقيين القادمين من مدينة […]

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