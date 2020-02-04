باحث وأكاديمي أميركي: أثبتت الحكومة الحالية في بغداد أنها ليست شريكًا موثوقًا للولايات المتحدة

2020/02/04 | 21:20 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن- “ساحات التحرير” قال الباحث والأكاديمي الأميركي دكتور إيريك بوردنكيرشر، وهو زميل بحثي في “مركز تنمية الشرق الأوسط” التابع لجامعة لوس أنجلوس كاليفورنيا، ان “الحكومة الحالية في بغداد أثبتت عدة مرات أنها ليست شريكًا موثوقًا للولايات المتحدة من خلال إهمال … Readmore

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