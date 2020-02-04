العدالة والتنمية التركي يحذّر أوروبا من موجة هجرة جديدة: أكبر من سابقاتها

2020/02/04 | 21:24 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ حذر المتحدث حزب العدالة والتنمية التركي، عمر جليك، أوروبا من أنها ستكون عرضة لموجة هجرة جديدة أكبر من سابقاتها في حال لم تأخذ تحذيرات أنقرة على محمل الجد بخصوص إدلب السورية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده جليك، يوم الثلاثاء، في مقر حزب العدالة والتنمية بالعاصمة أنقرة.

وقال جاليك "نحذر الجميع من أن هناك خطر موجة هجرة أكبر من سابقاتها ستطال أوروبا باسرها في حال لم يتم أخذ تحذيرات تركيا على محمل الجد بخصوص إدلب".

وأضاف أن الاتحاد الأوربي يواجه صعوبات كبيرة في الحفاظ على وحدة صفوفه.

وأكد جليك، أن الاتحاد الأوروبي بات يفقد جاذبيته ويواجه خطر التفكك بسبب عدم إجرائه إصلاحات.

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