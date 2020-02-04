2020/02/04 | 21:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشيوعي: علاوي يفتقر إلى الأدوات اللازمة لتنفيذ تعهداته تواصل قطع الجسور في الناصرية والصدر يحدّد واجبات القبّعات الزرق بغداد – الزمان قطع محتجون ثلاثة جسور في مدينة الناصرية بالاضافة الى بهو الادارة المحلية.وقال مصدر في تصريح امس ان (متظاهرين اقدموا صباحاً على قطع جسور النصر والحضارات والزيتون في الناصرية ما ادى […]

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