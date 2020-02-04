2020/02/04 | 21:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخارجية تعلن عودة الطلبة من الصين ومجلس الوزراء يناقش أوضاعهم بغداد – الزمان ناقش مجلس الوزراء خلال جلسته الاعتيادية التي عقدها امس برئاسة نائب رئيس المجلس وزير المالية فؤاد حسين اوضاع الطلبة العراقيين وعوائلهم في مدينة ووهان الصينية واتخذ عددا من القرارات.وقال بيان ان (المجلس بحث اوضاع الطلبة العراقيين وعوائلهم في مدينة […]

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