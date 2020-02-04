تقرير أميركي: يمكن لواشنطن أن تخفّض تواجدها في بغداد لصالح وجود قوي في إقليم كردستان

2020/02/04 | 21:28 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: أورد تقرير نشر في “معهد واشنطن” أنه يمكن للولايات المتحدة أن تخفض بشكل ملحوظ تواجدها في بغداد من دون الانسحاب من المنطقة من خلال توطيد علاقتها مع حكومة إقليم كردستان العراق.فمن شأن تعزيز علاقتنا العسكرية بشريك موثوق أن … Readmore

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