2020/02/04 | 21:29 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إعلامي إماراتي يتوعد فنانة عراقية المستقلة / توعد الإعلامي الإماراتي، صالح الجسمي، فنانة عراقية، بعد أن ادعت أن لديها مقطعا مصورا له، مهددا إياها بالحبس وإبعادها عن دولة الإمارات.وحذر “الجسمي”، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام” جليلة، قائلا: “الدور الجاي على واحدة (جليلة) تدعي أنها عراقية والعراق بريء منها”، بحسب مجلة “لها”.[…]

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