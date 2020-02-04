الإعدام لمدان اشترك بخطف وقتل 13 شخصاً في ناحية العلم

2020/02/04 | 21:29 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أصدرت محكمة جنايات صلاح الدين حكما بالاعدام على مدان اشترك بعملية خطف وإعدام جماعي 13 شخصا في ناحية العلم.وقال مجلس القضاء الأعلى إن “مدانا اعترف بانتمائه لتنظيم داعش الإرهابي والاشتراك في عمليات إجرامية عدة بينها حادثة الهجوم على ناحية العلم عام 2014 وقيام مجموعته باختطاف 13 شخصا معظمهم في الأجهزة الأمنية”.وأضاف أن “المختطفين […]

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