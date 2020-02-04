سعيد الوجاني - اعتراف امريكا بمغربية الصحراء ، مقابل تطبيع النظام المغربي العلاقات مع اسرائيل

2020/02/04 | 21:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سعيد_الوجاني تروج اخبار تفيد بان الولايات المتحدة الامريكية مقبلة على الاعتراف بمغربية الصحراء ، مقابل تطبيع النظام المغربي ، وليس الشعب المغربي ، العلاقات مع إسرائيل .فهل هذه العملية هي نوع من الابتزاز من قبل الطرفين ، اعتراف أمريكا بمغربية الصحراء ، وإعادة النظام المغربي العلاقات الدبلوماسية الرسمية مع إسرائيل ، ام ان العملية هي تبادل مصالح بين الطرفين ، واذا كانت العملية تبادل مصالح ، فأية المصلحتين ال......

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