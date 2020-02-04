2020/02/04 | 21:40 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #سعيد_الوجاني تروج اخبار تفيد بان الولايات المتحدة الامريكية مقبلة على الاعتراف بمغربية الصحراء ، مقابل تطبيع النظام المغربي ، وليس الشعب المغربي ، العلاقات مع إسرائيل .
فهل هذه العملية هي نوع من الابتزاز من قبل الطرفين ، اعتراف أمريكا بمغربية الصحراء ، وإعادة النظام المغربي العلاقات الدبلوماسية الرسمية مع إسرائيل ، ام ان العملية هي تبادل مصالح بين الطرفين ، واذا كانت العملية تبادل مصالح ، فأية المصلحتين ال......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#سعيد الوجاني - اعتراف امريكا بمغربية الصحراء ، مقابل تطبيع النظام المغربي العلاقات مع اسرائيل) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
فهل هذه العملية هي نوع من الابتزاز من قبل الطرفين ، اعتراف أمريكا بمغربية الصحراء ، وإعادة النظام المغربي العلاقات الدبلوماسية الرسمية مع إسرائيل ، ام ان العملية هي تبادل مصالح بين الطرفين ، واذا كانت العملية تبادل مصالح ، فأية المصلحتين ال......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#سعيد الوجاني - اعتراف امريكا بمغربية الصحراء ، مقابل تطبيع النظام المغربي العلاقات مع اسرائيل) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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