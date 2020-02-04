أحمد صبحى منصور - من آمن ب ( محمد ) فقد كفر. ( 9): إسم خاتم النبيين فى القرآن الكريم

2020/02/04 | 21:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أحمد_صبحى_منصور الإيمان ليس بشخص محمد، ولكن بما ( أنزل على محمد) أولا : 1 ـ خاتم النبيين عليهم جميعا السلام ـ له إسمان في القرآن الكريم ، هما :1 / 1 ـ أحمد : ( وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّـهِ إِلَيْكُم مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ ) ﴿-;-٦-;-﴾-;- الصف ) 1 ......

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