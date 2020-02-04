عبد المهدي يستقبل قائد القيادة المركزية للجيش الامريكي

2020/02/04 | 21:40 - المصدر: SNG الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- استقبل رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبدالمهدي ،اليوم الثلاثاء، الجنرال كينيث ماكنزي قائد القيادة المركزية للجيش الامريكي .واكد رئيس مجلس الوزراء على أهمية علاقات الصداقة بين البلدين والتعاون في مجال مكافحة الارهاب والحرص على إبعاد العراق من ان يكون ساحة للصراع والعدوان على أي طرف كان ، مشيرا الى قرار مجلس النواب بانسحاب ...

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