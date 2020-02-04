الصدر في تغريدة جديدة يدعو الى “دعم الثورة باعداد حاشدة”

2020/02/04 | 21:40 - المصدر: SNG الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /SNG-

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