الصدر يوجه دعوة جديدة ويدعو لدعم حاشد لثورة تشرين !

2020/02/04 | 21:42 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الثلاثاء، الى دعم "ثورة تشرين" بأعداد حاشدة، مؤكدا على حفظ سلميتها وهيبتها.

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