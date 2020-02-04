الحشد يعثر على جثتين تعود لمغدورين جنوب كركوك

2020/02/04 | 21:42 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة عثرت قوات الحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء، على جثث مواطنين أثنين مغدورين على يد ارهابيي داعش الاجرامي جنوب محافظة كركوك.وذكر الحشد في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، ان”قوة من اللواء 56 بالحشد نفذت عملية تفتيس في قرية الخاتونية جنوب كركوك بعد تلقيها معلومات استخبارية”، مشيرا الى ان”العملية جرت في اقصى حدود […]

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