عبد المهدي وماكنزي يبحثان قرار خروج القوات الأجنبية من العراق

2020/02/04 | 21:44 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس الوزراء العراقي السابق عادل عبد المهدي مع كينيث ماكنزي قائد القيادة المركزية للجيش الامريكي قرار انسحاب القوات الأجنبية من العراق....

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