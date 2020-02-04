2020/02/04 | 21:44 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الصباح الجديد: بين النائب السابق جاسم محمد جعفر، الثلاثاء، ان الاكراد حصلوا على مايقرب من 6 مليار دولار خلال تسنمهم حقيبة وزارة المالية في عهد عادل عبد المهدي، لافتا الى ان المخاوف تكمن في عودة هذه الوزارة لهـم، حيث من الأفضل توليهم حقيبـة سيادية أخرى غير المالية ومنـح الأخيرة للوسط او للجنوب.وقال ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب سابق: الكرد حصلوا على 6 مليار دولار في سنة تولي عبد المهدي) نشر أولاً على موقع (الصباح الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب سابق: الكرد حصلوا على 6 مليار دولار في سنة تولي عبد المهدي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح الجديد).