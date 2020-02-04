أكثر من 2114 طفلا تعرضوا لانتهاكات بالعراق والتحالف الدولي قتل 142 منهم

2020/02/04 | 21:44 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في تقرير للامين العام للأمم المتحدة مقدم الى مجلس الامن: الصباح الجديد – وكالات دانت الأمم المتحدة الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها جميع الأطراف في العراق ضد الأطفال.وحدد تقرير قدمه الأمين العام للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن “تنظيم داعش والقوات الامنية والبيشمركة، وقوات الدفاع الوطني الكردستاني، والقوات الإيزيدية والتحالف الدولي” كأطراف قامت بانتهاكات ضد الأطفال ...

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