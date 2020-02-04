2020/02/04 | 21:44 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الصباح الجديد: اكد خبراء في الامم المتحدة، الثلاثاء، أن عناصر ” داعش” يحاولون شن هجمات بشكل متزايد في العراق وسوريا بعد هزيمتهم في كلا البلدين وهم يخططون لمهاجمة السجون لتهريب عناصرهم من مراكز الاحتجاز .ونقلت صحيفة صنداي هيرالد مورننغ عن لجنة الخبراء قولهم في التقرير وتم تقديمه الى مجلس الامن التابع للامم ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خبراء الامم المتحدة: داعش يخطط لهجمات في العراق وسوريا منها استهداف السجون) نشر أولاً على موقع (الصباح الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خبراء الامم المتحدة: داعش يخطط لهجمات في العراق وسوريا منها استهداف السجون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح الجديد).