رئيس حكومة كوردستان: أجندات سياسية مختلطة بالتظاهرات تزيد أمور العراق تعقيداً

2020/02/04 | 21:46 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ عد رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء، الاوضاع الحالية في بغداد ناتجة من "سوء الادارة" خلال السنوات الماضية.

وقال بارزاني، في مقابلة مع قناة فرانس 24 ان "المحتجين العراقيين يطمحون لتحقيق اصلاحات والحد من الفساد وتحسين مستوى المعيشة".

وأكد "ندعم مطالب المحتجين بشكل كامل، إلا ان الاجندات السياسية التي تختلط بالمظاهرات تزيد الأمور تعقيداً".

وتابع بارزاني ان "رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي بذل جهوداً كبيرة ومحاولات مضنية، ولكن للاسف لم يتلق الدعم المطلوب من قبل الكتل السياسية ليتمكن من المضي قدماً بتنفيذ أجندته".

وأعرب بارزاني عن أمله بأن يتلقى رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي الدعم اللازم من الشعب والكتل السياسية ليتمكن من النجاح في مهمته.

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