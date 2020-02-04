2020/02/04 | 21:48 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..قرر مصرف الرافدين تحويل الالتزامات المالية الخاصة بالسلف الشخصية الالكترونية للموظفين المحالين الى التقاعد ليتم استقطاعها من الراتب التقاعدي وذلك مراعاة لظروفهم المعيشية.وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ان المصرف قام بتحويل الاقساط الشهرية للسلف الالكترونية على الراتب التقاعدي حيث يتم استمرار الاستقطاع الشهري من الراتب التقاعدي للموظف الذي يتم إحالته على التقاعد وفق […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرافدين يقرر استقطاع سلف الموظفين المحالين للتقاعد من الراتب التقاعدي ) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرافدين يقرر استقطاع سلف الموظفين المحالين للتقاعد من الراتب التقاعدي ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).