2020/02/04 | 21:51 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة وعد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الثلاثاء، لدى عرضه الدورة المقبلة لمؤتمر المناخ، بأن يقدم إلى 2035 قرار حظر بيع السيارات التي تعمل بالديزل أو البنزين، مما أثار انتقادات الصناعيين والمدافعين عن البيئة الذين يتهمونه بالاكتفاء بـ”النوايا الحسنة”.وقطع جونسون هذا الوعد لقطاع صناعة السيارات، في خطاب ألقاه في متحف العلوم […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الوزراء البريطاني يقدم موعد حظر سيارات الديزل والبنزين) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الوزراء البريطاني يقدم موعد حظر سيارات الديزل والبنزين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).