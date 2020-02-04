قواعِدٌ ومُخابرات.. ما الذي تفعله تُركيا داخل العراق؟

2020/02/04 | 21:51 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السليمانية – محمد الأمير منذ سنوات طويلة والطيران التركي يشن غارات مستمرة تستهدف مناطق وقرى داخل #إقليم_كردستان العراق، ومناطق أخرى في محافظة #نينوى وتحديداً بالقرب من قضاء #سنجار.السلطات التركية […]

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