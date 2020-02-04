الرئيس صالح يتباحث مع ماكنزي حول قرار سحب القوات الأجنبية ويؤكد أهمية احترام سيادة العراق

2020/02/04 | 21:52 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

بحث رئيس الجمهورية، برهم صالح، الثلاثاء (4 شباط 2020)، مع قائد القيادة المركزية للجيش الأمريكي الجنرال كينيث ماكنزي، قرار البرلمان العراقي القاضي بسحب القوات الاجنبية من البلاد.

وأكد صالح، بحسب بيان رئاسي تلقته (بغداد اليوم)، خلال لقاءه مع ماكنزي، على "ضرورة تطوير علاقات الصداقة بين البلدين، والتنسيق والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب"، مشدداً على أن "العراق لن يكون ساحة للصراع والتناحر الدولي و الإقليمي".

وأضاف الرئيس "أننا نسعى لبناء علاقات جيدة مع الجميع، وليس لدينا مصلحة في الانجرار لصراعات جانبية".

كما تم التباحث حول "قرار مجلس النواب بانسحاب القوات الأجنبية، والتأكيد على أهمية احترام و تعزيز السيادة الوطنية للعراق و قراره الوطني المستقل و حماية أمنه واستقراره".

بدوره أكد قائد القيادة المركزية للجيش الأمريكي حرص بلاده على "استمرار التعاون المشترك ضد الإرهاب ودعم قدرات القوات العراقية وتدريبها وتعزيز أمن العراق واستقراره".

بغداد اليوم - كردستان

قدم عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ، النائب السابق ماجد شنكالي، الثلاثاء (4 شباط 2020)، نصيحة الى رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي للفوز بثقة المتظاهرين.

وقال شنكالي عبر تغريدة على منصة تويتر: "مع صعوبة الامر محمد

بغداد اليوم-متابعة

أكد رئيس حكومة اقليم كردستان، مسرور بارزاني، الثلاثاء (4 شباط 2020)، دعم التظاهرات الشعبية، في العاصمة والمحافظات الأخرى، فيما رأى أن الاجندات التي تختلط بالتظاهرات زادت الأمور تعقيدا.

وقال بارزاني، في مقابلة مع قناة فرانس 24

بغداد اليوم-بغداد

كشف عضو اللجنة القانونية، حسين العقابي، الثلاثاء (04 شباط 2020)، عن الاجراءات القانونية لإجراء الانتخابات المبكرة وكيفية التصويت على حل البرلمان، مشككاً في "نية الكتل الكبيرة تحقيق هذين الأمرين.

وقال العقابي في حديث لـ (ب

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