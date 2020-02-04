رئيس حكومة كردستان: الأجندات السياسية المختلطة بالتظاهرات تزيد الأمور تعقيداً

2020/02/04 | 21:52 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-متابعة

أكد رئيس حكومة اقليم كردستان، مسرور بارزاني، الثلاثاء (4 شباط 2020)، دعم التظاهرات الشعبية، في العاصمة والمحافظات الأخرى، فيما رأى أن الاجندات التي تختلط بالتظاهرات زادت الأمور تعقيدا.

وقال بارزاني، في مقابلة مع قناة فرانس 24، إن "المحتجين العراقيين يطمحون بتحقيق اصلاحات والحد من الفساد وتحسين مستوى المعيشة".

وبين "ندعم مطالب المحتجين بشكل كامل، إلا ان الاجندات السياسية التي تختلط بالمظاهرات تزيد الامور تعقيدا".

وتابع ان "رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي بذل جهودا كبيرة ومحاولات مضنية ولكن للأسف لم يتلق الدعم المطلوب من قبل الكتل السياسية ليتمكن من المضي قدما بتنفيذ اجندته".

واعرب مسرور بارزاني عن امله بأن "يتلقى رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي الدعم اللازم من الشعب والكتل السياسية ليتمكن من النجاح في مهمته".

وكلف رئيس الجمهورية برهم صالح، السبت (1 شباط 2020)، محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة المؤقتة خلفاً للمستقيل عادل عبد المهدي، الذي قدم استقالته وقبلها مجلس النواب، مطلع كانون الأول من العام الماضي.

وتشهد العاصمة بغداد، وعدد من المحافظات الوسطى والجنوبية، تظاهرات واحتجاجات، منذ مطلع تشرين الأول من العام الماضي، وحتى اليوم، تخللها اضراب عن الدوام، وقطع لطرق وجسور رئيسية، واغلاق لعدد من المباني الحكومية، والحزبية، طالبت باختيار رئيس وزراء مستقل، غير جدلي، وتحديد موعد لإجراء انتخابات مبكرة، واجراء إصلاحات دستورية.

بغداد اليوم- بغداد

بحث رئيس الجمهورية، برهم صالح، الثلاثاء (4 شباط 2020)، مع قائد القيادة المركزية للجيش الأمريكي الجنرال كينيث ماكنزي، قرار البرلمان العراقي القاضي بسحب القوات الاجنبية من البلاد.

وأكد صالح، بحسب بيان رئاسي تلقته (بغداد ال

بغداد اليوم - كردستان

قدم عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ، النائب السابق ماجد شنكالي، الثلاثاء (4 شباط 2020)، نصيحة الى رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي للفوز بثقة المتظاهرين.

وقال شنكالي عبر تغريدة على منصة تويتر: "مع صعوبة الامر محمد

بغداد اليوم-بغداد

كشف عضو اللجنة القانونية، حسين العقابي، الثلاثاء (04 شباط 2020)، عن الاجراءات القانونية لإجراء الانتخابات المبكرة وكيفية التصويت على حل البرلمان، مشككاً في "نية الكتل الكبيرة تحقيق هذين الأمرين.

وقال العقابي في حديث لـ (ب

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