تثبيت أكثر من 2000 محاضر في تربية النجف

2020/02/04 | 21:56 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

النجف الاشرف / حسين الكعبي

صادقتْ مديرية تربية النجف على الدفعة الأولى من المحاضرين في مدارس المحافظة والبالغ عددهم أكثر من 2000 محاضر.

وافاد مدير الاعلام التربوي في المديرية وسام الرازقي لـ"الصباح" بأن الدفعة الاولى من المحاضرين بلغ عددهم 2175 متعاقدا، موضحا ان الدفعة شملت المتعاقدين في التعليم الثانوي والتعليم الابتدائي لقاطعَي مركز النجف وقضاء المناذرة، اضافة الى رياض الاطفال.



ولفت الرازقي الى ان المصادقة على الدفعة الثانية ستتم في غضون اليومين المقبلين، وتضم قاطعَي النجف

والكوفة.

واكد المتحدث ان الاوامر الادارية الصادرة ستتم بموجبها معاملة المتعاقدين اسوة بالمعينين

على الملاك.

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