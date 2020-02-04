وزير أسبق يتحدث لـ”العهد” عن موعد اعلان تشكيل الحكومة الجديدة

2020/02/04 | 22:00 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة رجح الوزير الاسبق جاسم محمد جعفر، اليوم الثلاثاء، ان اعلان تشكيل الحكومة الجديدة سيتم خلال الاسابيع القليلة المقبلة.وقال جعفر في حديث متلفز لقناة “العهد الفضائية “، “امام المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة محمد توفيق علاوي تحديات كبيرة في ظل الرفض الشعبي المحيط به، “مبينا ان “علاوي لن يستطيع ان يشكل حكومة مستقلة […]

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