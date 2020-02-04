رئيس الجمهورية يبحث إنسحاب القوات الأجنبية مع قائد القيادة المركزية للجيش الأمريكي

2020/02/04 | 22:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الثلاثاء، قائد القيادة المركزية للجيش الأمريكي الجنرال كينيث ماكنزي.

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