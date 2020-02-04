الاتحاد السعودي لكرة القدم يتقدم بطلب لاستضافة كاس اسيا 2027

2020/02/04 | 22:06 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم رسميًا، اليوم الثلاثاء، التقدم بطلب استضافة كأس آسيا 2027، إذ فتح الاتحاد الآسيوي باب استقبال ملفات الاتحادات الراغبة في استضافة الحدث القاري.وقال رئيس الاتحاد، السعودي ياسر المسحل، في تصريح صحفي، اطلع عليه موقع “الغدير”،إن “هذه الخطوة جاءت برغبة أكيدة في النجاح وبدعم كبير من الهيئة العامة للرياضة برئاسة عبد […]

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