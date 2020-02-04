مكافحة إجرام بغداد تلقي القبض على امرأة سرقت سبعون الف دولار من منزل سكني

2020/02/04 | 22:15 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت مفارز مكتب المنصور التابعة الى مديرية مكافحة اجرام بغداد، من القاء القبض على متهمة لقيامها بسرقة مبلغ من المال قدره (سبعون الف دولار امريكي) من داخل دار في جانب […]

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