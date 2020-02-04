2020/02/04 | 22:15 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، اليوم الثلاثاء، إن “إيران لم تقطع تعاونها مع الوكالة فيما يخص عمليات التفتيش.وقال غروسي في تصريح صحفي، أن “الوكالة الدولية، ورغم التطورات الأخيرة، لكنها متواجدة في إيران ونحن نواصل عمليات التفتيش وسط تعاون طهران بوصفها واحدة من الدول التي تخضع للتفتيش”.واضاف أنه ينبغي في […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الوكالة الدولية: إيران لم تقطع تعاونها مع الوكالة بشأن عمليات التفتيش) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الوكالة الدولية: إيران لم تقطع تعاونها مع الوكالة بشأن عمليات التفتيش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).