علاوي يبدأ حواراته مع الكتل لتشكيل حكومة “كفاءات” ومؤشرات بكسبه ثقة البرلمان

2020/02/04 | 22:16 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كان من بين خمسة مرشحين رفعت صورهم في ساحات التظاهر بغداد – وعد الشمري: بدأ محمد توفيق علاوي حواراته مع الكتل السياسية بشأن تشكيل حكومته، فيما تظهر المؤشرات الاولية حصوله على ثقة مجلس النواب شريطة تقديمه مرشحين مستقلين للوزارات.وقالت المتحدثة باسم ائتلاف النصر ايات المطفر، إن “المعلومات المتوافرة لدينا تفيد بان المكلف بتشكيل الحكومة ...

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