جودت: مهمة علاوي محدودة غايتها نقل البلاد من منزلق خطير الى حالة من الاستقرار

2020/02/04 | 22:16 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ الصباح الجديد: رأت عضو مجلس النواب ندى شاكر جودت امس الثلاثاء أن مهمة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي ستكون “محدودة”، مشيرةً إلى أن علاوي سيدير مرحلة انتقالية لنقل البلد من حالة إلى أخـرى أكثـر استقـراراً لأن العــراق يعيـش فـي “منزلـق خطيـر”.وقالت جودت في تصريح تابعته الصباح الجديد، إن “محمد علاوي قالها ...

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