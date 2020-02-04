ترجيحات برفض كتلتي دولة القانون و”الوطنية” تولي علاوي رئاسة الحكومة

2020/02/04 | 22:16 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ الصباح الجديد: رجح النائب عن تيار الحكمة المعارض اسعد ياسين امس الثلاثاء، ان كتلتي دولة القانون والوطنية سترفضان تكليف محمد توفيق علاوي برئاسة الوزراء، مشيرا الى ان معظم الكتل السياسية لن تقف امام هذا التكليف، مبينا في الوقت ذاته، ان تقديم علاوي كابينة وزارية بعيدة عن الأحزاب سيجنبه رفض الكتل السياسية والوقوف ضده....

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