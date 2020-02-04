الامن والدفاع النيابية تحذر من التواصل مع القوات الأمريكية

2020/02/04 | 22:40 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، النائب كريم عليوي، اليوم الثلاثاء، تحذيرا لمن يحاول الاتصال او عقد لقاءات مع القوات الامريكية في البلاد.وقال عليوي، في تصريح لوكالة محلية اطلعت عليه “العهد نيوز”، ان “مجلس النواب اصدر قرارا واضحا باخراج القوات الامريكية من العراق وهو قرار وطني يمثل كل المكونات العراقية”، مبينا ان “تلك القوات […]

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