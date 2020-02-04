المصائب تتوالى.. لاعب برشلونة مهدد بالغياب بسبب محكمة

2020/02/04 | 22:40 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ لا زالت الأخبار السيئة تتلاحق على برشلونة، قبل المواجهة المرتقبة مع أتلتيك بيلباو، الخميس المقبل، في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا.

فبعد إصابة الفرنسي عثمان ديمبلي، التي نزلت كالصاعقة على النادي، كشفت قناة "tV3" الإسبانية، اليوم الثلاثاء، أن مواطنه صامويل أومتيتي قد يغيب عن مواجهة بيلباو.

وأوضحت أن مدافع البلوغرانا لديه محاكمة، يجب أن يحضرها شخصياً، بسبب مشكلة قضائية مع أصحاب المنزل الذي كان يستأجره، حيث يطالبونه بدفع 183 ألف يورو نظير تلفيات اتهموه بإحداثها.

وذكرت القناة أن أومتيتي، ترك حمام السباحة وأرضية المنزل في حالة سيئة، بالإضافة إلى كسر بعض الصنابير.

ولم يصدر حتى الآن تأكيد رسمي لغياب اللاعب، ويُتوقع تقرير موقفه خلال الساعات المقبلة.

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