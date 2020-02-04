2020/02/04 | 22:43 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم نستغرب من التصريحات غير المسؤولة ضد سماحة السيد القائد مقتدى الصدر (اعزه الله) والتي صدرت من تحالف النصر على لسان المتحدث باسم التحالف من على شاشة احدى القنوات الفضائية لانها ليست الاولى ويبدو انها لن تكون الاخيرة خصوصا مع حالة الاختناق السياسي الذي يعانيه التحالف المرتبك والمأزوم داخليا ولكن الغريب هذه المرة انها تزامنت

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المتحدث الرسمي باسم سائرون: لم نستغرب تصريحات ائتلاف النصر الغير مسؤولة حول سماحة السيد مقتدى الصدر وانها ليست الاولى وكالة صدى الاعلام للانباء.

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