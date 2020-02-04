الجوازات تكشف آلية إصدار التأشيرات والإقامة للوافدين الى العراق

2020/02/04 | 22:43 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مدير عام الأحوال المدنية والجوازات والإقامة اللواء نشأت الخفاجي،الثلاثاء، آلية إصدار التأشيرات والإقامة للوافدين الى العراق.ونقلت وكالة الانباء العراقية “واع” عن الخفاجي قوله، إن “وزارة الداخلية سهّلت إجراءات […]

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