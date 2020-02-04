2020/02/04 | 22:43 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية، امس الثلاثاء، برئاسة وزير المالية فؤاد حسين وتم اتخاذ عدد من القرارات، وسط تساؤلات عن أسباب غياب رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي.وقال بيان […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبد المهدي يتغيب عن أول اجتماعات مجلس الوزراء بعد تكليف بديله) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبد المهدي يتغيب عن أول اجتماعات مجلس الوزراء بعد تكليف بديله) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).